Алтайскую "Грильницу" признали лучшим объектом фастфуда России

Алтайская сеть "Грильница" стала победительницей конкурса "Торговля России 2019" в номинации "Лучший объект фастфуда". Конкурс проводил Минпромторг России, участие в нем приняли 823 организации со всей страны.

Как сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, сеть быстрого питания "Грильница" является одной из самых быстроразвивающихся в регионе. На сегодняшний день объекты сети можно встретить не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях.

"Я считаю, что эта победа – залог плодотворной работы всей команды "Грильница". Наш "конек" – это вкусный и честный продукт, который достоин находиться на лучших food-площадках страны, который себя зарекомендовал и который нравится людям, – комментирует сооснователь "Грильницы" Дмитрий Иванов. – И на сегодняшний день я с уверенностью говорю, что мы твердо удерживаем свои позиции и идем дальше. Сеть ресторанов быстрого питания "Грильница" в этом году выходит за пределы своего региона и открывает точки в разных городах Сибири. Главная награда для компании "Грильница" – это сытые и довольные посетители. И все наши достижения напрямую связаны с тем, как нас оценивают люди".

Отметим, что на конкурсе "Торговля России" также отмечена городская ярмарка "Продукция Барнаула – горожанам". Конкурс позволяет выявлять передовой опыт отрасли и лучшие практики многоформатной торговли.

"Конкурс показал, насколько разными и при этом красивыми и удобными для покупателей могут быть торговые объекты", – отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.