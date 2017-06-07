Альтернативное топливо из брикетированной лузги начали производить в Бийске

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Производство брикетированной лузги, являющейся альтернативным топливом, запустили на Бийском маслоэкстракционном заводе, сообщают в краевом управлении пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

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Мощность новой линии производства составляет 20 тонн в сутки. Собственники предприятия уверены, что альтернативное топливо будет все более популярным в индустрии гостеприимства.

Отмечается, что лузга имеет отличную теплотворную способность, которая сопоставима с показателями каменного угля и превышает теплотворность дровяного топлива. К примеру, сжигание 100 килограммов брикетов из лузги эквивалентно полученному теплу при сжигании 70-100 килограммов каменного угля и 120-200 килограммов дров.

Ранее подобная линия производства была установлена на Барнаульском маслоэкстракционном заводе.