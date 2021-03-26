АлтГПУ будет готовить гидов-переводчиков на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Действующие гиды Алтайского края смогут повысить свою квалификацию и поработать на соревнованиях

26 марта 2021, 15:06, Коммерческий отдел

АлтГПУ подготовит гидов-переводчиков для Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Вуз выиграл государственный контракт, и теперь сможет повышать квалификацию гидов Алтайского края со знанием иностранного языка. 

Программу разрабатывает рабочая группа преподавателей лингвистического института и института истории, социальных коммуникаций и права. Объём – 108 часов, из которых 72 часа – очные занятия. В процессе обучения гиды разберут такие темы, как:

  • экскурсоведение;
  • экскурсионная методика;
  • особенности работы с иностранными туристами;
  • особенности проведения экскурсий на иностранном языке для иностранных туристов;
  • основные термины на иностранном языке (история, культура, религия, архитектура, имена собственные и т.д.);
  • краеведение Барнаула и Алтайского края;
  • обзорные тематические экскурсии по городу Барнаулу и Алтайскому краю (на русском и английском языках);
  • событийный туризм в Алтайском крае (на русском и английском языках).

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт на территории Алтайского края с 20 по 23 мая 2021 года. Планируется, что мероприятие посетят 20 тысяч гостей, участники и зрители из 50 стран мира.

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