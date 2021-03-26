АлтГПУ будет готовить гидов-переводчиков на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

АлтГПУ подготовит гидов-переводчиков для Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Вуз выиграл государственный контракт, и теперь сможет повышать квалификацию гидов Алтайского края со знанием иностранного языка.

Программу разрабатывает рабочая группа преподавателей лингвистического института и института истории, социальных коммуникаций и права. Объём – 108 часов, из которых 72 часа – очные занятия. В процессе обучения гиды разберут такие темы, как:

экскурсоведение;

экскурсионная методика;

особенности работы с иностранными туристами;

особенности проведения экскурсий на иностранном языке для иностранных туристов;

основные термины на иностранном языке (история, культура, религия, архитектура, имена собственные и т.д.);

краеведение Барнаула и Алтайского края;

обзорные тематические экскурсии по городу Барнаулу и Алтайскому краю (на русском и английском языках);

событийный туризм в Алтайском крае (на русском и английском языках).

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт на территории Алтайского края с 20 по 23 мая 2021 года. Планируется, что мероприятие посетят 20 тысяч гостей, участники и зрители из 50 стран мира.