АлтГПУ принимает заявки на участие во всероссийском конкурсе «Сказка ложь, да в ней намёк»

Алтайский педагогический университет принимает заявки на участие в открытом всероссийском конкурсе «Сказка ложь, да в ней намёк», посвящённом Году культурного наследия народов России.

«Наша цель — способствовать формированию интереса у населения к нематериальному культурному наследию народов России, более глубокому пониманию культуры, а также развитию творческой индивидуальности и социальной активности. Мы заинтересованы в вовлечении в этот процесс как можно большего числа граждан России разных возрастов», — отмечают организаторы конкурса.

Конкурс проводится по двум номинациям:

1. «Чудесные страницы сказок» (авторские сказки). Содержание должно отражать народную мудрость пословиц и поговорок народов, проживающих на территории России. Взяв их за основу, участникам нужно написать произведение.

2. «Сказочные герои народных сказок» (иллюстрация к народной сказке). Номинация задумана для изучения участниками конкурса сказок разных народов России и создания для них иллюстраций.

Участвовать могут все желающие. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Участие бесплатное.

Приём заявок и материалов конкурса продлится до 16 октября 2022 года. С 16 октября по 1 ноября — подведение итогов; 4 ноября — объявление дипломантов конкурса. Подробности уточняйте на сайте вуза.