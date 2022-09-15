АлтГТУ и институт КНР будут вести совместные образовательные программы

АлтГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Шэнсийским профессионально-техническим институтом. Ректор технического вуза Андрей Марков и заместитель ректора института Ван Пин договорились о реализации совместных образовательных программ по направлениям подготовки «Программная инженерия» и «Технология больших данных».

Планируется, что совместное обучение студентов начнут в 2023 учебном году. Шэнсийский профессионально-технический институт наберёт студентов на эти образовательные программы, а преподаватели АлтГТУ с первого курса будут вести некоторые дисциплины онлайн. На третьем курсе китайских студентов зачислят в АлтГТУ.

После трёх лет обучения они получат диплом Шэнсийского профессионально-технического института, а после прохождения пятилетнего курса — диплом бакалавра АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

В ближайшее время стороны будут разрабатывать и согласовывать учебный план.

Напомним, в АлтГТУ уже есть договоры о сотрудничестве по разным направлениям научной и образовательной деятельности: с Яньшанским университетом, университетом Шихэцзы, Даляньским университетом информатики Neusoft, Синьцзянскими университетами, Цзянсиским профессионально-техническим институтом путей и сообщения и Вэйхайским профессиональным колледжем КНР.