АлтГТУ вошел в мировой рейтинг вузов QS World University Rankings

В международном рейтинге лучших вузов QS World University Rankings АлтГТУ вошел в группу 19 вузов, занимающих 251-300 позиции.

Рейтинг лучших университетов QS World University Rankings, составленный исследовательским центром QS Quacquarelli Symonds, является одним из самых авторитетных мировых рейтингов университетов. В основе рейтинга — показатели достижений учебных заведений в области образования и науки. При составлении рейтинга учитывается соотношение доли преподавателей к обучающимся, индекс цитируемости, доля международных студентов и международных преподавателей, академическая репутация вуза, отзывы работодателей.

"Основными параметрами, обеспечивающими вхождение АлтГТУ в QS рейтинг, стали повышение узнаваемости университета в международной академической среде, повышение показателей эффективности деятельности университета и рост научной активности", — отмечают в научно-инновационном управлении АлтГТУ.