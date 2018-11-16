АлтГУ будет готовить гроссмейстеров вместе с краевой Федераций шахмат

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Подписание соглашения о сотрудничестве между опорным Алтайским государственным университетом и краевой Федерацией шахмат прошло 15 ноября. АлтГУ станет первым вузом региона, который подписывает данное соглашение. Оно, в частности, предполагает, что стороны будут совместно развивать шахматный спорт, разрабатывать и утверждать план совместных мероприятий по развитию шахмат.

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Как пояснил президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, за последние 7 лет была проделана огромная работа, чтобы развивать данный вид спорта в регионе. Если раньше средний возраст игроков составлял более 40 лет, то сейчас очень много талантливых школьников и студентов, которые участвуют и побеждают на всероссийских соревнованиях. Поэтому одна из задач данного соглашения — помочь остаться им в регионе, чтобы они продолжали представлять на соревнованиях Алтайских край. Например, главная звездочка шахмат последних лет Алексей Сорокин продолжит обучение в одном из вузов Барнаула.

"За последние годы появилось очень много талантливых школьников. Мы решили после этого развивать и студенческие шахматы, которым ранее уделяли недостаточное внимание. Алтайский государственный университет — опорный вуз нашего края, поэтому именно с ним мы решили заключить соглашение о работе в этом направлении. Мы надеемся, что это, с одной стороны, даст возможность привлекать более качественных абитуриентов в АлтГУ, с другой, даст возможность университету принимать участие в шахматных мероприятиях высокого уровня. Кроме того, открывая шахматный клуб, мы вовлекаем в этот вид спорта всех тех ребят, которые приезжают в Барнаул из других регионов", — отметил в ходе подписания Артем Поломошнов.

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Врио ректора Алтайского государственного университета Сергей Бочаров отметил, что данное соглашение — очень важно для вуза и его студентов. Руководство опорного вуза планирует приглашать к себе на учебу самых талантливых шахматистов-школьников, предоставляя им льготы при поступлении, и будет помогать участвовать в различных всероссийских соревнованиях.

"Сегодня мы отходим от восприятия университета как исключительно образовательного учреждения, которое просто готовит специалистов. Университет — драйвер формирования развития личности. В этой связи АлтГУ в программу развития опорного университета заложил "третью миссию": проведение культурных, спортивных мероприятий. Как раз подписание соглашения с краевой Федерацией шахмат органично укладывается в эту концепцию", — отметил Сергей Бочаров.

Одним из первых мероприятий в рамках соглашения станет проведение Чемпионата России 2019 года по шахматам среди студентов на базе АлтГУ. Также в вузе планируют проводить специальные турниры между абитуриентами, студентами, выпускниками и преподавательским составом опорного университета.