АлтГУ приглашает школьников на курсы программирования в "Яндекс.Лицей"

В АлтГУ стартовал набор на курсы программирования в "Яндекс.Лицей". Заявку на обучение можно подать до 10 сентября на официальной странице "Яндекс.Лицея". Претендентам необходимо пройти на сайте проекта тест на умение логически мыслить, затем – собеседование с преподавателями "Яндекс.Лицея". Все этапы отбора проводятся дистанционно.

"В этом году мы набираем две-три группы. В основном это школьники 8-9 классов, но при условии прохождения отбора могут быть и дети помладше. В частности, у нас был опыт работы с семиклассником, который успешно учился и перешел на второй год обучения, – отметил координатор и преподаватель "Яндекс.Лицея" Денис Козлов.

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Обучение длится два года. Первый год ученики изучают Python – один из самых популярных и востребованных языков программирования, который используют в YouTube, NASA и в "Яндексе". Второй год посвящен основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся делать собственные чат-боты, игры и веб-приложения.

Занятия в "Яндекс.Лицее" АлтГУ идут два часа, их будут проводить дважды в неделю. Все преподаватели лицея – опытные программисты, которые учились в Школе анализа данных "Яндекса".

Напомним, что Python – это не сложный, но очень востребованный язык программирования, который позволяет решать множество практических задач. В частности, многие сервисы и проекты "Яндекса" разрабатываются именно на Python.

В Алтайском крае "Яндекс.Лицей" открыт по инициативе Министерства экономического развития Алтайского края и при поддержке Министерства образования и науки региона. "Яндекс.Лицей" работает более чем в 160 городах России и Казахстана. В прошедшем учебном году в образовательной программе участвовало почти 8200 учащихся, в этом году – больше десяти тысяч.