Amic.ru разыгрывает билеты на концерт Ивана Чебанова

15 мая впервые в Барнауле состоится большой сольный концерт Ивана Чебанова, известного под псевдонимом CHEBANOV. Иван является автором кавера на песню Андрея Губина «Ночь», который стал лидером топ-чартов в России и СНГ.

CHEBANOV — артист, музыкант и саундпродюсер. Участник таких шоу, как «Голос», VK Fest, Big Love Show, а также обладатель приза «Выбор Муз-ТВ» и номинант премии Russian Music Box «Прорыв года», «Креатив года». На данный момент у музыканта более 1 000 000 слушателей на цифровых площадках, а число стримов перевалило за 40 000 000!

Концерт Ивана Чебанова станет завершением Всероссийского вокального конкурса «ОЛИМП», который пройдёт в Барнауле с 13 по 15 мая, в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК при межведомственном партнёрстве и сотрудничестве государственных и общественных институтов.

В связи с этим на странице amic.ru во «ВКонтакте» проходит быстрый розыгрыш двух билетов на концерт Ивана Чебанова. Итоги подведём уже в субботу, 14 мая, а сам концерт будет 15-го. Участвуйте!