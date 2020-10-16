Аналитики оценили скорость ответа губернатора Виктора Томенко на обращения

Центр политической конъюнктуры совместно с проектным центром "Инфометр" проанализировал работу глав регионов и их аппаратов с обращениями граждан.

Проверочные обращения были отправлены руководителям 76 регионов: еще восемь заявлений направить не удалось из-за различных ошибок. По итогу на 13 октября ответы не дали 11 губернаторов, в том числе и глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

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Согласно опубликованному докладу, губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил на запрос от "граждан" спустя 26 дней, что оказалось почти самым запоздалым среди всех губернаторов Сибири. Позднее него ответил только глава Кемеровской области Сергей Цивилев – через 28 дней. Быстрее всех в СФО оказался глава Хакасии Валентин Коновалов – его ответ был отправлен через 5 дней.

В общем списке Томенко занял 40-е место из 66. Аналитики оценили ответ губернатора на 5 из 10 баллов за полноту ответа, на 10 из 10 – за оформление и 2,1 – за скорость.

Лучший результат в СФО оказался у председателя правительства Республики Хакасия Валентина Коновалова – глава занял 4-е место в общем рейтинге с оценкой 10 баллов за полноту и оформление, а также 8,4 – за скорость.

Худший результат в Сибири показал Сергей Цивилев – губернатора Кемеровской области оценили на 5 баллов за полноту, на 5 – за оформление и на 1,5 – за скорость, поставив его на 58-е место.