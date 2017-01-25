Анализ ситуаций на трассе и правила вызова автомобильного эвакуатора

Авария, серьезная поломка, другие непредвиденные ситуации – от этого не застрахован ни один водитель, даже если он является настоящим профессионалом. На трассе и за ее пределами может произойти все что угодно. Поэтому следует заранее узнать об услугах эвакуатора в своем городе. Эксперты рассказали, когда необходимо прибегать к помощи, если нужно, например, в Москве вызвать эвакуатор у Юго-Западной.

В случае с дорожно-транспортным происшествием необходимо обязательно вызывать автомобильный эвакуатор, так как никто не может знать, в каком состоянии находится ваша машина, даже если она может перемещаться своим ходом. Еще одним моментом, почему без спецтехники не обойтись, является то, что страховые компании могут отказать в выплатах, если узнают, что вы транспортировали автомобиль своим ходом.

Если у автомобиля пробито колесо или закончился бензин, то можно решить проблему без услуг спецтехники. В первом случае можно добраться до заправки, а во втором – вызвать мобильную бригаду шиномонтажа. Но если с автомобилем произошла серьезная неисправность (заклинило двигатель или коробку передач, проблемы с ходовой и прочее), то вам понадобится, например, вызвать эвакуатор у метро Щелковская.

При плохих погодных условиях (туман, дождь, гололед и прочее) автомобиль может снести на обочину. Вытаскивать его своими силами можно, но если машина новая, то лучше этого не делать.

Существует множество компаний, где можно заказать эвакуатор дешево в ВАО Москвы и других регионах, поэтому предварительно следует найти номера телефонов диспетчерских служб. При звонке оператору следует в подробностях обрисовать проблему, указать тип своего транспортного средства, местоположение или ориентиры на трассе. Это нужно для того, чтобы он послал вам на помощь подходящий тип эвакуатора (с краном-манипулятором или без, со сдвижной или неподвижной платформой и прочее). При ожидании спецтехники подготовьте все документы на машину, так как без них водитель откажется транспортировать ваш автомобиль. Соблюдение всех этих правил и рекомендаций позволит вам всегда быть подготовленным к непредвиденным ситуациям на трассе и за ее пределами.