Анекдоты и поздравления от главных энергетиков Алтайского края

22 декабря, в самый короткий световой день в году, свой профессиональный праздник отмечают российские энергетики. К профессиональному празднику работников предприятий, охватывающих выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии, портал Amic.ru узнал у топ-менеджеров алтайских энергетических компаний... их любимые анекдоты в тему.

Генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади:

В наступающий профессиональный праздник мне бы хотелось пожелать нашим коллегам-энергетикам прежде всего успеха! Будьте внимательны в своей работе, выглядите солидно и следуйте хорошим советам и успешным практикам.

И анекдот:

Крупный заводчик приходит к раввину:

— Ребе, у меня проблемы. Завод приносит одни убытки, дисциплины никакой, производительность на нуле, долги растут, налоги заели. Что делать?

— Возьми трактат Талмуда потолще, положи его под мышку и обходи завод два раза в день.

Через месяц приходит радостный предприниматель к раввину и говорит:

— Замечательно, воровство на работе прекратилось, бездельники уволены, производительность выросла, с долгами покончено! В чем секрет?

— Руководитель должен постоянно находиться у себя на производстве и вникать во все, что происходит.

— Это я понял. А трактат Талмуда зачем?

— Для солидности.

Генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов:

Юмор в работе энергетика — вещь крайне важная и полезная. Очень выручает. Один их последних анекдотов, что мне запомнился, следующий:

Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее.

Строитель: Да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили. Садовник: Да куда уж вам? Наши специалисты еще Эдемский сад насаждали.

Электрик: Что вы все спорите? Еще до того, как Бог сказал: — Да будет свет, — у нас уже вся проводка была проложена.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к коллегам и поздравить их с профессиональным праздником — Днем энергетика, и наступающим Новым годом! Желаю нам всем, как в этом анекдоте, работать на опережение и всегда оказываться в нужном месте энергосистемы до того, как там может появиться какое-то напряжение. Алтайская энергетика активно развивается в последние годы, мы наблюдаем, какие серьезные изменения происходят в Рубцовске благодаря уникальному проекту по модернизации теплоснабжения города, который осуществила "Сибирская генерирующая компания". Сетевые компании Алтая также постоянно стремятся к обновлению, снижению потерь и повышению эффективности. В 2018 году "Алтайэнергосбыт" в рамках энергосервисных контрактов с "МРСК Сибири", "Ростелекомом" и "Алтайкрайэнерго" установил более 40 тысяч интеллектуальных приборов учёта электроэнергии в восьми сибирских регионах.

Будучи гарантирующим поставщиком электроэнергии и мощности на территории Алтайского края и Республики Алтай, "Алтайэнергосбыт" понимает лежащую на нем высокую ответственность и обеспечивает высокие стандарты обслуживания клиентов, не жалея сил, энергии и средств.

Дорогие коллеги, от всей души хочу пожелать всем нам и жителям Алтая бесперебойного энергоснабжения, продуктивности, успешного преодоления всех трудностей, крепкого здоровья, семейного благополучия!

Генеральный директор АО "Алтайкрайэнерго", АО "СК Алтайкрайэнерго" Сергей Приб:

День энергетика всегда приходится на то время, когда сама природа испытывает на прочность энергосистему нашего региона. Но именно в этих условиях еще более весомой и значимой для всех становится наша работа. Поздравляю всех представителей замечательного братства энергетиков с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации всех профессиональных и жизненных планов!