Ангар для хранения техники горел в Алтайском крае в ночь на 26 декабря
ЧП произошло в Змеиногорском районе
26 декабря 2018, 09:21
Фото: 22.mchs.gov.ru
Пожар произошел в ночь на среду, 26 декабря, в ангаре для хранения техники в Змеиногорском районе Алтайского края.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, данные о возгорании поступили в 00:45. Ликвидировать пожар удалось в 01:10.
"На тушение пожара привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве. О пострадавших не сообщается.
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