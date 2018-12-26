Ангар для хранения техники горел в Алтайском крае в ночь на 26 декабря

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Пожар произошел в ночь на среду, 26 декабря, в ангаре для хранения техники в Змеиногорском районе Алтайского края.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, данные о возгорании поступили в 00:45. Ликвидировать пожар удалось в 01:10.

"На тушение пожара привлекалось три единицы техники и девять человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве. О пострадавших не сообщается.