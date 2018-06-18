Аномальная жара на Алтае может обернуться лесными и степными пожарами

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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о том, что период аномально жаркой погоды может обернуться увеличением числа пожаров.

"В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", - информирует ГУ МЧС по региону.

Напомним, что в Алтайском крае на период с 18 по 22 июня передано штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

"Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения", - подчеркивают в МЧС.