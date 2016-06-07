Аномальная жара: штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае
Одновременно с этим в регионе сохраняется очень высокая пожароопасность
7 июня 2016, 14:51
Фото: slavdelo.dn.ua
Штормовое предупреждение объявлено на территории Алтайского края в связи с аномальной жарой.
Как сообщили во вторник, 7 июня, в региональном Гидрометцентре, аномально жаркая погода ожидается в период с 8 по 13 июня. "Максимальная температура воздуха +29 …+34 градуса", - отмечают синоптики.
Также синоптики отмечают, что в настоящее время в Хабарском, Ключевском, Угловском, Каменском и Тальменском районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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