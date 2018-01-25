Аномальный холод и грязный воздух: о погоде в Алтайском крае на 26 января

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край в пятницу, 26 января, живет в условиях сразу двух штормовых предупреждений — одно действует из-за аномальных холодов, второе объявлено в связи с погодными условиями, способствующими накоплению вредных примесей.

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Прочее До -48 градусов: аномальный холод продержится в Алтайском крае всю неделю

Минувшей ночью температура в крае опускалась до -46 градусов. В светлое время суток в регионе без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман.

Днем по краю будет -24...-29 градусов, местами до -34 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, утром изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице будет -27...-29 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.