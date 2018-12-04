Аномальный мороз продолжается: Алтайский край пережил "дно" холода

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Алтайский край минувшей ночью пережил "дно" холода — местами температура воздуха опускалась до отметки ниже -35 градусов.

Напомним, что районы края находятся под влиянием арктического антициклона. В регионе действует прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

Днем 5 декабря в крае будет без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь. Температуры в светлое время суток составят -18…-23 градуса, местами в восточных районах будет -24…-29 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

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В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в краевой столице будет -24...-26 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.