Ансамбль ''Алтай'' проведет концерт в помощь больному ребенку

4 декабря пройдет благотворительный концерт Государственного молодежного ансамбля песни и танца ''Алтай'' в помощь, диагноз которого - ДЦП.

Мероприятие станет частью благотворительного марафона ''Поддержим ребенка''. В фойе концертного зала ''Сибирь'' будет работать выставка-продажа товаров алтайских мастеров.

Также пройдет онлайн-трансляция концерта. Получить доступ к ней можно, сделав взнос в 300 рублей на сайте.

Билет вы можете получить, сделав пожертвование от 300 рублей и более. Заказать билеты на концерт можно по телефону: +7 962 818 1717 (Татьяна Светлова).

Начало концерта в 18:00, место проведения - концертный зал ''Сибирь'' (пр. Ленина, 7).