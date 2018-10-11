Антимонопольщики нашли сговор при закупке соков и овощей в Алтайском крае

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело по признакам нарушения законодательства в отношении трех участников торгов на право поставки продуктов питания. Речь идет о плодоовощной продукции и соках для учреждений здравоохранения и социального обслуживания региона. Фирмы подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию высокой цены контрактов.

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По данным УФАС, ООО "Восток" и ООО "Динар" вышли на торги, изначально зная об отклонении их заявок по вторым частям, так как сведения об этих фирмах внесены в Реестр недобросовестных поставщиков. Это позволило им, совместно с третьим участником "сговора" - ООО "Фрутис" "реализовать стратегию ценовой дезориентации других участников торгов".

Так, ООО "Восток" и ООО "Динар" намеренно в течении минимального времени поочередно существенно снижали начальную цену контракта и в результате "демпинга" добросовестные участники закупки, введенные в заблуждение таким поведением, отказывались от конкурентной борьбы в аукционе. В этот момент ООО "Фрутис" заявляло цену незначительно ниже цены, предложенной добросовестным участником аукциона, и становилось победителем, получая контракт.

По предварительным данным, признаки такого поведения со стороны ООО "Восток", ООО "Динар", ООО "Фрутис" выявлены в трех аукционах общей стоимостью более 6,5 млн рублей.

В настоящее время в рамках возбужденного дела у ответчиков запрошена дополнительная информация. Рассмотрение назначено на 16 октября. При установлении факта нарушения компаниям грозит штраф.