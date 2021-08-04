Антирекорд по смертям от COVID-19 снова обновился в Алтайском крае

Второй день подряд в Алтайском крае печальный рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. По данным на 4 августа, скончались ещё 25 пациентов, что обновляет показатель с 3 августа. Всего в регионе умерло 4047 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Новости

Вопрос дня "Нет никакой ревакцинации". Можно ли поставить повторную прививку от ковида на Алтае?

За сутки в крае выявили 275 случаев заражения ковидом, а общее число заболевших выросло до 63 191. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+92 человека за сутки), Бийске (+30), Заринске, (+15), Рубцовске (+12), Алейске, Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +10).

Выздоровели за весь период 49 385 человек, в том числе 104 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 812 заражённых, из них 228 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободно 977 коек.