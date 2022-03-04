Как 4 марта дурнушки становились красавицами и почему в этот день не поднимали иголку с пола

4 марта в народе отмечают день Архипа и Филимона. С этим днём связано много примет, одна из которых — чем больше добрых дел сделаешь 4 марта, тем лучше будешь жить весь год. А ещё в этот день каждая девушка знала, как стать красивой, а каждый мужчина должен был поднять на крышу три снопа. Как и для чего — читайте в нашем материале.

Как появился праздник?

Это не совсем праздник, а день, когда вспоминают жестоко замученных преподобных Архипа, Филимона и равноапостольной Апфии.

Святитель Филимон и его жена Апфия проживали в Колоссе (античный город во Фригии). Уверовав в Христа, они предоставили свой дом для молитв и богослужений людей, также принявших христианскую веру. Спустя время Филимон стал епископом города Газы и активно проводил молебны по всей Фригии (древнее государство на западе Малой Азии).



Святой Архип был родственником Филимона. По одной версии — братом, по другой — сыном. Он же был епископ Лаодикийской церкви, где проповедовал веру во Всевышнего и помогал обездоленным и больным.



Однажды император Нерон устроил большой языческий праздник с жертвоприношениями в честь богини Артемиды. Разгорячённая толпа ворвалась в православный храм, где в это время проходил молебен, и стала жестоко избивать прихожан и крушить всё вокруг. Архипа, Филимона и Апфию связали и потащили на суд к главе города. По пути их жестоко истязали и праведник Архип умер от полученных ран не дожив до суда. А Филимон и Апфия по приговору были забиты камнями. Но даже при этой жестокой казни не отреклись от веры.

Что обязательно нужно было сделать на Руси в день Архипа и Филимона?

В этот день женщины обязательно пекли пшеничный каравай (черепенник). Им потчевали не только родных и близких, но и обездоленных — убогих, нищих, сирот. Хлеб у славян всегда считался символом солнца и благополучия. Чтобы в будущем не постигла бедность, на Архипа каравай нужно было съесть полностью. Даже оставшиеся крошки не выбрасывали, а отдавали птицам. Делали это, соблюдая древний обряд: вставали спиной к окну и кидали через плечо.



Кроме хлеба, 4 марта готовили много других блюд, приглашали гостей и пировали. Считалось, что обильное застолье — повод порадоваться ушедшей зиме и поприветствовать наступающую весну.

А зачем на Архипа поднимали на крышу снопы?

Чтобы понять, какой злак будет более урожайным в наступившем году, крестьяне проводили особый обряд: зорили снопы. Для этого мужчины с утра приносили на пригорок или поднимали на крыши своих домов небольшие стожки сена — пшеничный, ячменный и ржаной. Там они находились всю ночь до рассвета. На заре следующего дня глядели на снопы. Какой больше всего покрылся инеем, тот вид зерновых и принесёт наиболее высокий урожай.

Какой секрет на Филимона помогал девушкам сохранить красоту?

Считалось, что Филимон и Архип помогали девушкам сохранить красоту, а дурнушкам — стать красивыми. Для этого женщины загодя покупали именную икону, которую в ночь на Филимона клали себе под подушку, прочитав над ней заговор: «На тебя гляжу, помощи прошу. Чтобы стала я пригожей, с писаной царицей схожей. Аминь». С утра надо было встать перед восходом солнца, умыться левой рукой и вытереть лицо новым полотенцем.

Что нельзя делать 4 марта?

Нельзя ходить грязным, поэтому народ накануне мылся в бане. Также запрещалось сквернословить и ссориться. Считалось, что этот святой день, как и весну, нужно встречать чистым душой и телом.



4 марта нельзя было отказывать нуждающимся в помощи. Ослушание этого запрета грозило весь год терпеть нужду и неудачи.



Запрещалось хвастаться своими достижениями и успехами. Считалось, что тогда любое начатое дело обернётся полным провалом.



Ни в коем случае 4 марта не поднимали с пола упавшую иголку голыми руками. Верили, если так сделать, то в скором времени кто-то обязательно обидит словом или делом.