"Архипелаг ГУЛАГ", "Лавр" и "1984" – самые читаемые книги на Алтае

Специалисты Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени Вячеслава Шишкова составили рейтинг самых читаемых художественных книг в 2015 году. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.



Как сообщается, жители Алтайского края проявляют интерес как к классическим произведениям, так и к новым книгам.



В десятку самых читаемых книг вошли "Над кукушкиным гнездом" Кена Кизи, "Над пропастью во ржи" Джерома Дэвида Сэлинджера, "1984" Джорджа Оруэлла, "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, "Триумфальная арка" Эриха Марии Ремарка, "Лавр" Евгения Водолазкина, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына, "К нам едет Пересвет" Захара Прилепина и "Оборванные нити" Александры Марининой.