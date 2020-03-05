Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал иск к пермской компании Promobot за незаконное применение его образа для создания робота-двойника, сообщает издание TMZ.

Отмечается, что известный актер потребовал прекратить использование своей внешности и голоса, а также выплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов и доходы от демонстрации робота, которого компания использует на публичных мероприятиях для рекламы и продажи собственной продукции.

Так, робота с внешностью Арнольда Шварценеггера показали в январе на выставке CES в Лас-Вегасе и в феврале на выставке игрушек в Нью-Йорке. Робот полностью копирует внешность актера и умеет общаться с собеседником.

Отечественная компания Promobot является производителем автономных сервисных роботов, продукция которой популярна в России и Европе. Инженеры компании разрабатывают так называемые промоботы, которые используются в качестве умных помощников для метро, музеев, банков и так далее.