Асфальт на ремонтируемой по "БКД" улице в Барнауле рассыпался после дождей

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Часть нового асфальта на участке ремонтируемой дороги по улице Тимуровской в Барнауле разрушилась после дождей.

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Прочее Барнаул назвали одним из лучших городов Сибири по ремонту дорог по БКД

Как сообщают в городском сообществе "Шпиль", после укладки асфальта была приготовлена траншея для установки бордюра, но погода вмешалась, и дождь разрушил края нового дорожного полотна. По сообщениям очевидцев, по покрытию также могли проехать большегрузные автомобили, что могло усугубить ситуацию.

Улица Тимуровская вошла в число 44 дорог краевой столицы, которые будут отремонтированы в краевой столице в 2018 году. Как стало известно Amic.ru подрядчик пока только уложил нижний слой асфальтобетона. После этого пройдет демонтаж старых бордюр и установят новые. После этого дорожники уложат верхний слой асфальта и ям на Тимуровской не будет.

Отметим, что на все работы по "БКД" в 2018 году в Барнауле будет выделено 911 миллионов рублей. Ранее сибирский полпред Сергей Меняйло назвал Барнаул в числе городов, где федеральную программу реализуют лучше всех в регионах Сибирского федерального округа.