Асфальт провалился на одной из барнаульских дорог после укладки канализации

Жители Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что на улице Юрина провалился асфальт. Причиной стала прокладка канализации к одному из домов. Яма образовалась между домами 206к и 204б.

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"А это выезд со станции скорой помощи. Даже ограждения не поставили. Два люка рядом тоже скоро провалятся. Крышки люков лопнуты", – написали местные жители.

Яма расположилась посреди перекрестка и мешает проезду с трех сторон. Автомобилисты проезжают это место с опаской, поскольку провал может пойти дальше, и яма начнет расти.

В комментариях под постом барнаульцы посоветовали жителям вставить в этом месте большую палку и обмотать ее сигнальной лентой, чтобы она стала заметнее.