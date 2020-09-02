Асфальт провалился на одной из барнаульских дорог после укладки канализации

Яму не обозначили никакими предупреждающими знаками

2 сентября 2020, 22:32, Илья Звягинцев

Жители Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что на улице Юрина провалился асфальт. Причиной стала прокладка канализации к одному из домов. Яма образовалась между домами 206к и 204б.

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Провал асфальта в центре Барнаула устранили

"А это выезд со станции скорой помощи. Даже ограждения не поставили. Два люка рядом тоже скоро провалятся. Крышки люков лопнуты", – написали местные жители. 

Яма расположилась посреди перекрестка и мешает проезду с трех сторон. Автомобилисты проезжают это место с опаской, поскольку провал может пойти дальше, и яма начнет расти. 

В комментариях под постом барнаульцы посоветовали жителям вставить в этом месте большую палку и обмотать ее сигнальной лентой, чтобы она стала заметнее. 

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