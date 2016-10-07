Асфальт проваливается на отремонтированной улице Энтузиастов в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Ремонт улицы Энтузиастов в Барнауле, который завершили в самом конце сентября, начал показывать свои несовершенства.

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Прочее "Фотошоп": барнаульцы не верят, что дождались ремонта улицы Энтузиастов

В пятницу, 7 октября, очевидцы сообщают, что посреди проезжей части в ближайшее время может возникнуть огромная яма. На снимках с места видно, что асфальт начал серьезно проседать.

"Не успели нарадоваться новому асфальту на Энтузиастов, так он уже стал проваливаться. Будьте аккуратнее в сторону Попова, не повторите участь "Тойоты" на Красноармейском!" – обращается к участникам дорожного движения подписчик паблика Barnaul 22.

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Между тем напомним, что ремонт улицы барнаульские автомобилисты встречали чуть ли не с торжеством. Обновление "убитой" дороги вызвало бурную реакцию в сети.



