Асфальт проваливается на оживленном перекрестке в Барнауле
Просадка дорожного покрытия происходит в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова
11 сентября 2018, 15:23
Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают о проваливающемся асфальте в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова.
"Пересечение Попова и Павловского тракта. После недавно завершенных ремонтных работ начал проваливаться асфальт", - сообщили в паблике Barnaul 22.
Автор заметки уточняет, что накануне ямы были только на одной полосе, а в данный момент провал расширяется.
Горожан призывают быть внимательными на данном участке.
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