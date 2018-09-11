Асфальт проваливается на оживленном перекрестке в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Жителей Барнаула предупреждают о проваливающемся асфальте в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова.

"Пересечение Попова и Павловского тракта. После недавно завершенных ремонтных работ начал проваливаться асфальт", - сообщили в паблике Barnaul 22.

Автор заметки уточняет, что накануне ямы были только на одной полосе, а в данный момент провал расширяется.

Горожан призывают быть внимательными на данном участке.