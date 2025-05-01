Спектакли и Шрек. Куда сходить на майские праздники в Барнауле
Некоторые мероприятия можно посетить совершенно бесплатно
01 мая 2025, 09:30, ИА Амител
Близятся майские праздники, благодаря которым миллионы россиян на несколько дней смогут выдохнуть и забыть о рутине. Amic.ru сделал для барнаульцев подборку событий, которые состоятся в ближайшие дни.
30 апреля, среда
Концерт "Оркестр при свечах Muse", 6+
Три тысячи свечей и живой оркестр Muse! Уникальное культурное событие мирового уровня. Это не просто концерт, а живой диалог с искусством, способный вызвать мурашки по коже. Наши зрители отмечают: это опыт, который невозможно забыть.
- 30 апреля 19:00
- ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а
- 1900–3500 рублей
Пластический спектакль "Найджел", 12+
На острове были лишь бетонные копии птиц, установленные экологами для привлечения настоящих. Первый живой олуша, которого ученые назвали Найджел, выбрал себе подругу среди 80 каменных реплик, нежно ухаживал за ней и остался верен, даже когда в январе 2018 года на острове появились три настоящие птицы. Потеряв надежду, что любимая ответит ему, Найджел умер.
- 30 апреля 18:30
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
- 600–1200 рублей
Выставка-ностальгия "Прекрасное далёко", 12+
Выставка в пространстве бывшего ресторана "Алтайские зори", известного своими деревянными резными панно, изображающими сказочную княжескую Русь, это попытка связать тоску по прошлому и надежду на счастливое будущее. В трех помещениях бывшего ресторана представлены художники Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Зеленоградска, Омска и Барнаула.
- С 25 апреля по 4 мая (с 10:00 до 18:00)
- Дизайн-завод ZORI, ул. 4-я Западная, 80.
- Вход бесплатный по предварительной регистрации
1 мая, четверг
Спектакль "Не скажу", 12+
Две молодые пары связаны между собой цепочкой нелепых случайностей. Действие начинается утром 30 декабря, а заканчивается новогодними подарками. Какие подарки получат герои и кто окажется Дедом Морозом? Решатся ли все проблемы до боя курантов?
- 1 мая 17:30
- Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15
- 500 рублей
"Первомай шагает по планете". Открытие паркового сезона 2025
Посетителей ждет насыщенная программа "Первомай шагает по планете!" – с музыкой, танцами и весельем.
- 1 мая 12:00
- Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 12
- Бесплатно
2 мая, пятница
Квиз, плиз! Шрек
Интеллектуально-развлекательная игра о любимом мультфильме.
- 2 мая 17:00
- "Опера", пр. Красноармейский, 36
- 600 рублей
Спектакль-комедия "Летучая мышь", 12+
Генрих Айзенштейн должен отправиться в тюрьму за то, что вместо рябчика подстрелил лесничего. Но друг Генриха, директор театра Фальк, уговаривает его вместо тюрьмы пойти на карнавал к князю Орловскому. На балу оказывается горничная Айзенштейнов – Адель, переодетая герцогиней, и даже супруга нашего незадачливого героя, Розалинда, в костюме летучей мыши.
- 2 мая 17:00
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
- 400–800 рублей
3 мая, суббота
Астрономические наблюдения
- 3 мая 11:30
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- Бесплатно
Спектакль "Полет", 12+
Спектакль "Полет" по стихам и песням В. Высоцкого студенческого театра "Стрекоза"
- 3 мая 18:00
- Концертный зал АГИК, пр. Ленина, 66
- 200 рублей
4 мая, воскресенье
Презентация книги о собаке Варе. Экскурсия "Животные в годы Великой Отечественной войны"
- 4 мая 12:00
- Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 12
Кукольный спектакль "Теремок", 0+
Решил как-то медведь сделать себе телегу. Вроде крепкая получилась, и колеса на месте, а толку мало: не хочет телега никуда ехать! Но стоило горе-плотнику отлучиться, как пришли бездомные зверюшки, и телега начала работать, да только не совсем по прямому назначению.
- 4 мая 11:00
- Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41
- 300–400 рублей
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