Авария блокировала движение на пересечении двух улиц в Барнауле
Столкновение транспортных средств произошло в районе перекрестка улиц Северо-Западная и Георгия Исакова
14 ноября 2017, 09:23
Фото: vk.com/barneos22
Дорожная авария блокировала движение на пересечении улиц Северо-Западная и Георгия Исакова в Барнауле утром 14 ноября.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Северо-Западная — Георгия Исакова авария. Автомобили полностью перекрыли дорогу", - отмечает автор заметки.
В результате образовался транспортный затор. О пострадавших не сообщается.
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