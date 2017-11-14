Авария блокировала движение на пересечении двух улиц в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Дорожная авария блокировала движение на пересечении улиц Северо-Западная и Георгия Исакова в Барнауле утром 14 ноября.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Северо-Западная — Георгия Исакова авария. Автомобили полностью перекрыли дорогу", - отмечает автор заметки.

В результате образовался транспортный затор. О пострадавших не сообщается.