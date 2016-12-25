Авария с участием маршрутки произошла в Барнауле. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием маршрутки и автомобилей произошло вечером в воскресенье, 25 декабря, в Барнауле.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Ленточном Бору!!! Столкнулись три машины", - отмечает автор заметки.

Отметим, что в связи с непогодой дорожная ситуация в Барнауле и Алтайском крае сегодня достаточно напряженная.