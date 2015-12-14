Авиабилеты из Барнаула в Красноярск продают за 285 рублей

Авиакомпания "КрасАвиа" с 11 по 15 декабря продает билеты на рейсы ''Барнаул — Красноярск'' за 285 рублей.

В эту сумму не входят сборы. Воспользоваться перелетом по такой цене можно до 31 декабря. Продают билеты на сайте авиакомпании и в авиакассах сети "Аэропорт". Задать вопросы можно по телефону - 8(3852) 350-353.

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Также ''КрасАвиа'' объявила зимнюю акцию на перелеты из Барнаула в Красноярск. Купить билет можно за 1900 рублей. Рейсы выполняются на Ан-24/26. Число мест по промо-тарифу ограничено.