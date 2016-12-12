Авиакомпания "Уральские авиалинии" дарит скидки на перелеты по России

У жителей Барнаула появилась прекрасная возможность сэкономить на авиаперелетах внутри страны. Для этого достаточно воспользоваться программой лояльности "Крылья" от авиакомпании "Уральские авиалинии".

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться в программе "Крылья" на сайте авиакомпании "Уральские авиалинии". Сразу же при регистрации клиенту дарят скидку в 500 рублей на билет в любое направление.

"До 18 декабря 2016 г. суммируйте бонус за регистрацию в программе со скидкой до 10%. Например, покупая авиабилет на рейс Барнаул – Москва, вы экономите от 960 рублей. А скидка на следующий полет для участников программы "Крылья" составит до 35%. Полетели!" – рассказали представители авиакомпании.

Напомним, авиакомпания "Уральские авиалинии" занимает 5-е место среди ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-август 2015-2016 гг. По итогам 2015 года услугами компании воспользовались 5,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 37 авиалайнеров (19 А320, 11 А321 и 7 А319).

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