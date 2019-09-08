Авиашоу, бокс и фейерверк: большой фоторепортаж с празднования Дня города в Барнауле
Как столица Алтайского края отметила свое 289-летие
8 сентября 2019, 15:07, Екатерина Смолихина
В субботу, 7 сентября, Барнаул отпраздновал свой 289-й день рождения. По всему городу в этот день были организованы свыше 16-ти площадок. Горожане танцевали, угощались на празднике национальных культур, соревновались, делали фото во множестве тематических зон, бежали на Речной смотреть авиашоу, с напряжением наблюдали за боксерами и радовались салюту.
Как это было, смотрите в нашем большом фоторепортаже.
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