Авиашоу, бокс и фейерверк: большой фоторепортаж с празднования Дня города в Барнауле

В субботу, 7 сентября, Барнаул отпраздновал свой 289-й день рождения. По всему городу в этот день были организованы свыше 16-ти площадок. Горожане танцевали, угощались на празднике национальных культур, соревновались, делали фото во множестве тематических зон, бежали на Речной смотреть авиашоу, с напряжением наблюдали за боксерами и радовались салюту.

Как это было, смотрите в нашем большом фоторепортаже.