«Авиашоу птиц». Серые цапли были замечены на барнаульской набережной в День Победы

Необычную компанию пернатых барнаульцы наблюдали в разгар праздника

12 мая 2022, 12:39, Екатерина Смолихина
Фото: Ольга Андрюхина

Стаю, предположительно, серых цапель запечатлели в Барнауле 9 мая. Снимками птиц поделились горожане в сообществе «Барнаул 22».

«9 мая с набережной Барнаула в разгар праздника удалось снять высоко в небе косяк птиц. Судя по внешнему виду, серые цапли», — отметила автор поста.

В комментариях пользователи пошутили, что это специальное «авиашоу» ко Дню Победы.

Как пишет «Алтайская правда», в последние годы почти каждую весну в марте-апреле птиц замечают у Барнаула. У нас они набираются сил, а потом летят дальше, к местам своих гнездований.

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