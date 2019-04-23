Автобус Бийск – Новосибирск с 19 пассажирами улетел с трассы под Бердском

Пассажирский автобус Бийск – Новосибирск с 19 пассажирами слетел с трассы под Бердском. Инцидент произошел в 14:00 по местному времени неподалеку от закусочной "Сибирская сказка".

Как рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, ДТП произошло на 48-м километре трассы Р-256.

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По предварительной информации, рейсовый автобус Бийск – Новосибирск двигался по маршруту в сторону Бийска. В районе перекрестка с селом Лебедевка он совершил столкновение с трактором Belarus с прицепом, который пересекал федеральную трассу.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса пытался от него уйти, но по касательной задел и наехал на препятствие – металлическое ограждение. Автобус получил технические повреждения, никто из 19 пассажиров в автобусе не пострадал.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в ДТП виноват водитель трактора – он выехал на дорогу, хотя должен был уступить дорогу автобусу.

Отметим, что в апреле на трассе Барнаул – Новосибирск произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими.