Автобус и внедорожник столкнулись на остановке в центре Барнаула
Авария произошла на Новом рынке
5 марта 2019, 11:03
Столкновение автобуса и внедорожника произошло днем во вторник, 5 марта, в центре Барнаула, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Авария на Новом рынке с участием автомобиля и автобуса. В результате ДТП перекрыты две полосы", – отмечает автор заметки.
Кроме того, из-за аварии не могут проехать троллейбусы. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Как сообщили в городской ГИБДД, на место ДТП был направлен экипаж ДПС для выяснения обстоятельств и регулировки движения.
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