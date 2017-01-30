Автобус столкнулся с легковушкой после "пике" в центре Барнаула. Фото
ДТП произошло рядом с остановкой "Аграрный университет" на Красноармейском проспекте
30 января 2017, 18:03
Фото: vk.com/barneos22
Автобус "ПАЗ" и легковушка столкнулись в понедельник, 30 января, на Красноармейском проспекте в Барнауле.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Столкновение случилось возле остановки "Аграрный университет".
На снимках с места событий видно, что автобус каким-то образом развернуло и он оказался "лицом к лицу" со вторым участником ДТП.
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