Автобус столкнулся с легковушкой после "пике" в центре Барнаула. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Автобус "ПАЗ" и легковушка столкнулись в понедельник, 30 января, на Красноармейском проспекте в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Столкновение случилось возле остановки "Аграрный университет".

На снимках с места событий видно, что автобус каким-то образом развернуло и он оказался "лицом к лицу" со вторым участником ДТП.