Автобус врезался в Mercedes в центре Барнаула

Авария произошла на проспекте Красноармейском

19 апреля 2019, 15:23

Столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Mercedes произошло днем в пятницу, 19 апреля, в Барнауле на проспекте Красноармейском.

О ДТП сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "На проспекте Красноармейском в районе остановки "Аграрный университет" произошло ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта. Пострадавших нет", – отмечает автор заметки.

В результате аварии было затруднено движение по левой полосе в сторону "Сити-Центра".

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