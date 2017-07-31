Автобусный маршрут №28 закрывают в Барнауле из-за нерентабельности

Автобусный маршрут №28 "площадь Спартака – поселок Южный" перестанет ходить со вторника, 1 августа, в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Как уточняют в ведомстве, такая мера связана с нерентабельностью и отсутствием устойчивого пассажиропотока.

Между тем пассажиры не почувствуют неудобств. С 1 августа автобус №109оп будет заезжать в поселок Южный. Движение его будет организовано по следующей схеме: …Змеиногорский тракт – улица Белинского – улица Мусоргского – улица Белинского – проспект Дзержинского – улица Центральная, далее – по маршруту.