Автобусный маршрут продают в Барнауле за миллион рублей

Пассажироперевозчик, обслуживающий автобусный маршрут № 75 в Барнауле, продает свой автопарк на "Авито". Лот он оценил в миллион рублей.

На продажу выставлены два автобуса ПАЗ и автобус Hyundai Bogdan. Автор объявления рассказал о том, что машины 2010 года выпуска находятся в хорошем состоянии. Вместе с автопарком потенциальный покупатель получит право на пользование маршрутом и обязанность выплачивать зарплату четырем водителям.

При этом продавец обещает будущему владельцу "хороший и стабильный доход".

Ранее amic.ru писал о том, что Министерство транспорта России определило 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор на обновление подвижного состава пассажирского транспорта в 2021 году. Второй год подряд в списке, несмотря на все попытки мэрии попасть в число городов-счастливчиков, не оказалось Барнаула.