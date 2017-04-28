Автобусы №113д в Барнауле с 1 мая перестанут заезжать на кладбище
Также изменится схема движения автобусов №117э
28 апреля 2017, 16:53
Фото: fotobus.msk.ru
Автобусы №113д в Барнауле с 1 мая изменят схему движения, сообщают в администрации краевой столицы.
Так, с этого дня автобусы перестанут заезжать на Новомихайловское кладбище.
Кроме того, с 1 мая маршрут №117э в рабочие дни (со вторника по воскресенье) и в выходные (праздничные) будет ходить по следующему расписанию:
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