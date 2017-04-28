Автобусы №113д в Барнауле с 1 мая перестанут заезжать на кладбище

Фото: fotobus.msk.ru

Автобусы №113д в Барнауле с 1 мая изменят схему движения, сообщают в администрации краевой столицы.

Так, с этого дня автобусы перестанут заезжать на Новомихайловское кладбище.

Кроме того, с 1 мая маршрут №117э в рабочие дни (со вторника по воскресенье) и в выходные (праздничные) будет ходить по следующему расписанию: