Автобусы №113д в Барнауле с 1 мая перестанут заезжать на кладбище

Также изменится схема движения автобусов №117э

28 апреля 2017, 16:53

Фото: fotobus.msk.ru

Автобусы №113д в Барнауле с 1 мая изменят схему движения, сообщают в администрации краевой столицы.

Так, с этого дня автобусы перестанут заезжать на Новомихайловское кладбище.

Кроме того, с 1 мая маршрут №117э в рабочие дни (со вторника по воскресенье) и в выходные (праздничные) будет ходить по следующему расписанию:

Садоводческие маршруты начнут курсировать по Барнаулу с 22 апреля

Садоводческие маршруты начнут курсировать по Барнаулу с 22 апреля

Комментарии
    Новости партнеров