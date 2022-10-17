Дружба длиною в 20 лет. Руководитель Автоцентра УАЗ рассказал, как Сибсоцбанк помогает развивать бизнес

Клиенты, партнёры, команда — три составляющие успешного бизнеса и в хорошие времени, и в сложные. В этом уверен руководитель Автоцентра УАЗ «Автомагистраль» Максим Хныкин. Он рассказал, как ему удаётся не просто сохранять стабильность, но и развиваться.

— Максим Иванович, расскажите о своей компании.

— Автоцентр УАЗ — официальный дилер Ульяновского автозавода по продаже автомобилей и автозапчастей УАЗ на территории Алтайского края и Республики Алтай с 2002 года. Мы предоставляем полный комплекс услуг: продажа автомобилей со склада и под заказ, предпродажная подготовка, гарантийное обслуживание и технический сервис на авторизованной станции техобслуживания, розничные и оптовые поставки оригинальных запасных частей. На рынке автоуслуг мы работаем с 1998 года, поэтому могу смело сказать, что знаем и понимаем все особенности автомобильной сферы, конъюнктуру, периоды взлётов и спадов, и, конечно, всегда ориентируемся на спрос покупателей.

— А кто ваши покупатели?

— В основном бюджетные и коммерческие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели двух Алтаев. А также, конечно, и физические лица.

Мы предлагаем нашим покупателям спецверсии автомобилей УАЗ (экспедиционные модели «Патриот», «Хантер»), внедорожники, включая несколько видов моделей «Патриот» (в том числе с автоматической коробкой), «Пикап», «Хантер». А ещё коммерческий транспорт — бортовые профи-автомобили, автомобили-комби и разные модели фургонов.

Фото: Автоцентр УАЗ «Автомагистраль»

— Вашу компанию можно назвать клиентоориентированной?

— Клиент — это главное звено в нашем бизнесе. Он всегда на первом месте и всегда прав. Мы работаем на максимальный комфорт: предлагаем все сервисные услуги, в том числе поставку запчастей. Важно, чтобы клиент получил весь комплекс услуг и остался доволен. Поэтому «Автомагистраль» предлагает выгодные условия для торгующих и сервисных организаций, СТО и интернет-магазинов.

Автоцентр УАЗ предлагает любые формы оплаты и предоставление отсрочки платежа. А также эффективную программу лояльности и индивидуальный подход к каждому клиенту. А чтобы им было максимально удобно, в 2014 году мы построили большой торгово-выставочный центр и совсем недавно, в начале 2022 года, завершили строительство нового сервисного центра. Для нас это большой финансовый проект и мы рады, что он успешно воплощён.

Мы осуществляем доставку товаров, складирование, резервируем и отгружаем в одном месте. Предоставляем возможность электронного заказа товаров. И, конечно, наши специалисты дают грамотные консультации и сервис высокого уровня по всему ассортименту товаров. Наша команда — наша гордость. Я безмерно благодарен профессиональному коллективу, который очень предан нашему общему делу, доверяет мне как руководителю, и, как результат — основной костяк коллектива работает в компании с момента её создания. За что им всем и каждому в отдельности огромное спасибо.

— На реализацию масштабных проектов требуются значительные финансовые ресурсы. Как вам удаётся решать эти финансовые вопросы?

— Действительно, большие проекты требуют больших затрат. За десятилетия работы мы научились и зарабатывать, и экономить, и грамотно распределять собственные ресурсы. Но, конечно, для реализации крупных проектов необходима весомая финансовая поддержка. И мы смогли её получить в Сибсоцбанке, который поддерживает нас уже несколько десятков лет как обслуживающий банк, и как банк, способный вовремя и быстро выдать кредит. Благодаря этому строительство завершилось вовремя и полноценно.

Для нас банк — это ещё и партнёр, который всегда услышит и поможет. Трудно сейчас всем, время непростое. И у банка есть свои критерии рисков по сделкам. Но что важно — мы доверяем Сибсоцбанку, он доверяет нам. Это наша формула успеха.

Фото: Сибсоцбанк

— В этой формуле, очевидно, не только кредиты?

— Конечно, история нашего сотрудничества с Сибсоцбанком насчитывает почти 20 лет, и мы уверены в надёжности кредитной организации как финансового партнёра как раз за счёт разных вариантов совместной работы.

Сейчас мы пользуемся дистанционным обслуживанием в Сибсоцбанке, платежи уходят в адрес партнёров в течение 5-10 минут. Нам важно, как качественно и оперативно банк отвечает на запросы бизнеса, наличие ДБО, как быстро проводятся платежи и, конечно, индивидуальный подход в решении возникающих вопросов.

Главное преимущество банка в том, что он предоставляет не только стандартные финансовые услуги, но и финансовые консультации по состоянию бизнеса, его балансу, условиям расчёта с контрагентами и так далее. Сотрудники Сибсоцбанка — это специалисты с большим опытом работы, которые всегда посоветуют, как более эффективно, безопасно и грамотно развивать бизнес.

С Сибсоцбанком мы также давно работаем по банковским гарантиям. Быстрое принятие решения, комфортные условия по обслуживанию, тёплое и профессиональное отношение сотрудников — всё это имеет большое значение в работе с банком.

И мы, пользуясь случаем, поздравляем родной банк с 30-летием. Желаем финансового здоровья, счастья и благополучия. Спасибо, что вы есть и что мы с вами.

ООО «Сибсоцбанк»

Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 года

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61а

Тел. +7 (3852) 37-02-01

Сайт: sibsoc.ru



ООО «Автомагистраль»

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 153д

Тел. +7 (3852) 46-22-99

Сайт: uaz-automagistral.ru