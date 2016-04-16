Автомобиль Hyundai улетел в кювет на Павловском тракте в Барнауле
Очевидцы сообщают, что водитель поздно заметил, что дорога уже закончилась
16 апреля 2016, 11:36
Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Hyundai улетел с дороги в пятницу, 15 апреля, на пересечении Павловского тракта и улицы Просторная в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Водитель поздно заметил, что дорога заканчивается",- пишут пользователи соцсети.
Также сообщается, что на место ЧП выезжала пожарная машина и полиция.
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