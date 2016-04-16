Автомобиль Hyundai улетел в кювет на Павловском тракте в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль Hyundai улетел с дороги в пятницу, 15 апреля, на пересечении Павловского тракта и улицы Просторная в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Водитель поздно заметил, что дорога заканчивается",- пишут пользователи соцсети.

Также сообщается, что на место ЧП выезжала пожарная машина и полиция.