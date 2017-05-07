Автомобиль Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево в Горном Алтае. Фото

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Три человека пострадали в ДТП, которое произошло рано утром в субботу, 6 мая, в селе Элекмонар Чемальского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Известно, что за рулем автомобиля Nissan Expert находился 44-летний житель Новосибирска. Он не справился с управлением и на 26 километре трассы "Усть-Сема-Чемал-Куюс" слетел с дороги и въехал в дерево.

В результате аварии пострадал водитель и два пассажира- 40-летняя жительница Новосибирска и ее пятилетняя дочь. Женщину положили в больницу, а мужчине и девочке назначили амбулаторное лечение.