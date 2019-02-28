Автомобиль перевернулся и упал на крышу на трассе под Барнаулом

На место ДТП прибыли полицейские и медики / Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль перевернулся на крышу под Барнаулом в результате ДТП днем в четверг, 28 февраля.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП в поселке Казачий при повороте на село Первомайское. Авто лежит на крыше", – отмечает автор заметки.

Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет. На место аварии прибыли сотрудники полиции и медики.