Автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Барнауле

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях

28 сентября 2019, 09:12, Илья Звягинцев

Рано утром 28 сентября в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло в Железнодорожном районе на проспекте Строителей. Рядом с поворотом на улицу Челюскинцев на трамвайные пути выбросило автомобиль.

Mazda перевернулась на крышу и перегородила один путь полностью. На некоторое время движение трамваев от улицы Челюскинцев остановилось. 

На месте происшествия работали два экипажа ДПС. Информации о пострадавших нет. 

Второго участника ДТП нет, поэтому неизвестно, что стало причиной выезда автомобиля на трамвайные пути и последующего опрокидывания. Информация о происшествии уточняется. 

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