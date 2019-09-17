Автомобиль перевернулся у Речного вокзала в Барнауле

Инцидент произошел на подъезде к мосту

17 сентября 2019, 17:50, Илья Звягинцев

Автомобиль перевернулся на крышу на дороге в сторону моста в Барнауле, сообщили очевидцы. 

Одна полоса движения оказалась перекрыта в результате ДТП. 

Транспортное средство получило серьезные повреждения. Детали кузова отбросило с проезжей части на газон.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики. 

Информации о пострадавших в результате опрокидывания кроссовера нет. 

Комментарии
    Новости партнеров