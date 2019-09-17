Автомобиль перевернулся у Речного вокзала в Барнауле
Инцидент произошел на подъезде к мосту
17 сентября 2019, 17:50, Илья Звягинцев
Автомобиль перевернулся на крышу на дороге в сторону моста в Барнауле, сообщили очевидцы.
Одна полоса движения оказалась перекрыта в результате ДТП.
Транспортное средство получило серьезные повреждения. Детали кузова отбросило с проезжей части на газон.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики.
Информации о пострадавших в результате опрокидывания кроссовера нет.
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