Автомобиль перевернулся у Речного вокзала в Барнауле

Автомобиль перевернулся на крышу на дороге в сторону моста в Барнауле, сообщили очевидцы.

Одна полоса движения оказалась перекрыта в результате ДТП.

Транспортное средство получило серьезные повреждения. Детали кузова отбросило с проезжей части на газон.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики.

Информации о пострадавших в результате опрокидывания кроссовера нет.