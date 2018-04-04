Автомобиль протаранил дорожное ограждение в центре Барнаула
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя
4 апреля 2018, 14:13
Фото: vk.com/barneos22
Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение в центре Барнаула днем в среду, 4 апреля.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария Ленина - Гоголя. Пострадал автомобиль и ограждение", - отметил автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.
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