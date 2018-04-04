Автомобиль протаранил дорожное ограждение в центре Барнаула

Фото: vk.com/barneos22

Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение в центре Барнаула днем в среду, 4 апреля.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария Ленина - Гоголя. Пострадал автомобиль и ограждение", - отметил автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.