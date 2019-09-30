Автомобиль провалился в прошлогоднюю яму, выкопанную в Барнауле

В Барнауле во дворе жилого дома в яму провалился автомобиль, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Неприятность произошла на улице Малахова во дворе дома № 171. Как сообщают местные жители, еще прошлым летом рабочие раскопали дорогу и до сих пор не восстановили.

"Страдают машины, ходить невозможно, легко можно ноги переломать. Будьте внимательны заезжая в этот двор", – дает краткую характеристику локации жительница Барнаула.