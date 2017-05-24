Автомобиль сбил 12-летнюю девочку и оставил место аварии в Барнауле

Фото: perepel-krym.ru

Полиция в Барнауле разыскивает свидетелей и очевидцев наезда автомобиля на 12-летнюю девочку, сообщили в городской ГИБДД.

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Прочее Иномарка сбила девочку-подростка на переходе в Барнауле. Фото

По данным полиции, ДТП случилось в 10:40 20 мая на пересечении улиц Новосибирская и Фестивальная на регулируемом пешеходном переходе.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-девочку 12-ти лет. Автомобиль, допустивший наезд, оставил место дорожно-транспортного происшествия", - указывают в Госавтоинспекции.

Граждан, имеющих информацию о данном инциденте, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.