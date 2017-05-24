Автомобиль сбил 12-летнюю девочку и оставил место аварии в Барнауле
ДТП произошло утром 20 мая на пересечении улиц Новосибирская и Фестивальная
24 мая 2017, 17:36
Фото: perepel-krym.ru
Полиция в Барнауле разыскивает свидетелей и очевидцев наезда автомобиля на 12-летнюю девочку, сообщили в городской ГИБДД.
По данным полиции, ДТП случилось в 10:40 20 мая на пересечении улиц Новосибирская и Фестивальная на регулируемом пешеходном переходе.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-девочку 12-ти лет. Автомобиль, допустивший наезд, оставил место дорожно-транспортного происшествия", - указывают в Госавтоинспекции.
Граждан, имеющих информацию о данном инциденте, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.
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